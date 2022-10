Extreme Rules 2022, Bray Wyatt torna in WWE! Debutto per Vinci

PHILADELPHIA (Pennsylvania) - Sei match, sei battaglie senza limiti. Estreme. Al Wells Fargo Center di Philadelphia (Pennsylvania) arriva il momento in cui la WWE sfoggia la sua versione più cruda con Exteme Rules, che nella sua card comprensiva di 6 incontri offre uno spettacolo come al solito adrenalinico. Ad aprire lo show è l'IMPERIUM, con il nostro connazionale Giovanni Vinci (ex Fabian Aichner) che debutta in un Premium Live Event da quando fa parte del main roster: lo fa insieme a Gunther e Ludwig Kaiser nel Donnybrook Six Man Tag Team Match perso contro i Brawling Brutes (Sheamus, Butch e Ridge Holland). Subito dopo c'è il solo cambio di titolo della serata, perché Ronda Rousey si riprende la cintura di campionessa di SmackDown da Liv Morgan al termine di un cruento Extreme Rules Match.

WWE Extreme Rules 2022, lo show Drew McIntyre e Karrion Kross si scontrano per la prima volta in assoluto nel primo Strap Match tenutosi a WWE Extreme Rules dall'edizione 2013. Ad avere la meglio è il newyorkese, aiutato dalla sua Scarlett, che acceca l'avversario con uno spray al peperoncino, consentendo a Kross di connettere il Kross Hammer decisivo sullo scozzese. Ancora campionessa di Raw Bianca Belair, che batte Bayley nel Ladder Match con in palio il titolo femminile dello show rosso. Vittoria importante per Finn Balor nell'I Quit Match contro Edge, costretto a pronunciare quelle parole per evitare (senza riuscirci) che Rhea Ripley colpisse con la sedia sua moglie Beth Phoenix, salita sul ring per provare ad aiutarlo. Lo show si conclude con Matt Riddle che sconfigge Seth Rollins grazie a una RKO nel Fight Pit Match, arbitrato per l'occasione dall'UFC Hall of Famer Daniel Cormier.

Il ritorno di Bray Wyatt Dopo tanti indizi lasciati nel corso delle ultime settimane, ora è ufficiale. Bray Wyatt è di nuovo in WWE. Al termine della serata, infatti, una delle Superstar più inquietanti in assoluto della World Wrestling Entertainment ha fatto il suo ingresso nell'arena, accompagnato dalla sua solita musica e mostrando ben 5 diverse personalità. Una volta entrato, poi, ha spento come ai vecchi tempi la sua lanterna, lasciandosi andare alla catchphrase: "Run".