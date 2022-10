Kickboxing: Roma ospita la nuova sfida iridata Faraoni-Joyner

Torna nella Capitale "*SuperFights Roma*", l’evento più importante del circuito “pro” di kickboxing sotto l’egida di Fight1 . L’organizzazione del promoter *Carlo Di Blasi* ha programmato l’evento per sabato 26 novembre all’*Atlantico Live* di *Roma*. Si tratta del titolo iridato ISKA tra l’australiano *Charles Joyner*, n°1 del ranking (categoria fino a 95kg), e l’italiano *Mattia Faraoni*, sfidante ufficiale. Il match, già programmato a Roma nello scorso giugno, era saltato per un malore occorso a Faraoni la notte prima del match.

Il match, sulla distanza delle 5 riprese, è valido per il titolo iridato (cat. -95kg) della *International Sport Kickboxing Association (ISKA)*, che metterà in palio la cintura resa celebre nel mondo dal film “*Kickboxer*” interpretato da *Jean Claude Van Damme*. La card dell’evento capitolino è in via di definizione e sarà annunciata a breve.

Presenti i fighter Roberto Oliva, Intercontinentale ISKA, Musta Haida, Mondiale ISKA, Christian Guiderdone, Mondiale ISKA e, infine, Eddy Ruiz per il Mondiale IMTF. Partner di Superfights Roma sono *Tsunami Nutrition*, già fornitore ufficiale delle nazionali di Fight1, in qualità di presenting sponor, *Leone Sport *quale partner tecnico ufficiale, *Wide srl* gold sponsor e infine ‘’*The Shadow project*’’ onlus dedita all’assistenza alle donne vittime di violenza promossa dalla campionessa del mondo *Gloria Peritore*.