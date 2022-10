Tiro a segno, Sollazzo è argento mondiale: primo pass olimpico dei Carabinieri per Parigi 2024

Nel corso dei Campionati del Mondo di tiro a segno in svolgimento al Cairo, in Egitto, il Carabiniere Danilo Dennis Sollazzo ha vinto la medaglia d'argento nella specialità Carabina a metri 10 uomini: e ha ottenuto la qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024. La medaglia d’oro è andata all'atleta indiano Rudrankksh Balasaheb Patil, al terzo posto si è classificato il cinese Lihao Sheng. Quella di Sollazzo rappresenta la prima carta olimpica ottenuta per Parigi 2024 da un atleta del Centro Sportivo Carabinieri.

Ieri è stata invece una giornata importante per il Gruppo sportivo anche perché nella storica cornice della Caserma “Cernaia”, sede della Scuola Allievi Carabinieri, si è svolta la cerimonia di Giuramento del 18° Corso Carabinieri Atleti, con la partecipazione dei 16 allievi Carabinieri, 6 ragazze e 10 ragazzi, che hanno superato il concorso di ammissione e sono stati selezionati dal Centro Sportivo Carabinieri per dare nuova linfa al reparto in vista del prossimo futuro. I 16 corsisti, dell’età media di 22 anni, provengono da diverse discipline sportive e segnatamente da nuoto, atletica, arti marziali (taekwondo e judo), sci alpino, snowboard, slittino, sci di fondo e sci alpinismo e nelle loro giovani carriere sportive hanno già ottenuto risultati di altissimo rilievo come Leonardo Deplano, vicecampione europeo di nuoto nei 50 stile libero e campione del mondo nella staffetta 4x50 stile libero, o Iris De Martin Pinter, campionessa europea giovanile di sci di fondo o ancora Fabian Lantschner, vicecampione del mondo Juniores di snowboard; come loro anche il bobbista Robert Mircea, che ha rappresentato l’Italia alle recenti Olimpiadi di Pechino 2022, Ilaria Veronese, campionessa del mondo a staffetta e campionessa italiana Assoluta di sci alpinismo e Pietro Castellazzi, campione del mondo Juniores di short track.