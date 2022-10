Valentina Magalotti alla Dubai Fitness Championship

Sul suo profilo Instagram una sua foto che grida “ce l’ho fatta” per annunciare che il duro lavoro ripaga sempre. Valentina Magalotti, romana, trentadue anni e da sempre nel mondo dello sport infatti ce l’ha fatta: è la prima italiana ad essersi qualificata alla Dubai Fitness Championship nella divisione Woman Pro, la categoria più prestigiosa per gli atleti del Crossfit.

Valentina Magalotti non è certo nuova alle partecipazioni a competizioni di altissimo livello del mondo del Crossfit. Ha chiuso il 2021 con un primo posto assoluto alle Fall Series Throwdown e nel 2022 l’abbiamo vista gareggiare alle Semifinali dei Games ai CrossFit Lowlands Throwdown. Ma questa partecipazione a Dubai Fitness Championship, che si terrà dal 2 al 4 dicembre nella capitale degli Emirati Arabi, segna una svolta importante nella sua vita da atleta.

“Sono emozionatissima all’idea di rappresentare l’Italia in una competizione cosi importante ed è mia intenzione fare al meglio quello che so fare. È questo il modo con il quale vorrei restituire qualcosa a tutti quelli che mi sostengono. Per me sarà un privilegio stare sul quel campo gara.”

La storia sportiva di Valentina inizia da bambina quando ha iniziato con la ginnastica artistica, uno sport individuale dove la perfezione conta e dove la pratica paga. Sognava di fare qualcosa di grande nello sport ma – dice – “nella ginnastica credo di non aver incontrato le persone e così mi sono fermata ad un livello pre agonistico”.

Liceo classico e laurea in Economia e Gestione Aziendale poi un master in Management dello Sport e nel frattempo duro lavoro in palestra come insegnante di fitness.

“Ho scoperto subito che stare dietro una scrivania non era per me – continua Valentina. - Ho conosciuto il Crossfit grazie a mia sorella che mi ha presentato Yuri Elena il mio coach da sempre. È stato un colpo di fulmine. Mi sentivo nata per farlo. Ho dovuto imparare tutto da zero, considerando anche che quando facevo ginnastica artistica da piccola nella nostra palestra non c’erano nemmeno le parallele”.

Sugli allenamenti intensivi di Valentina si sta concentrando anche il lavoro di Alexander Nelson, regista e produttore di Azimuth Film Company, che ha deciso di raccontare in un documentario la storia di questa brillante atleta. La sta seguendo da oramai due anni e sicuramente i prossimi eventi a Dubai e Miami saranno molto importanti per completare il racconto con dei momenti iconici di questo sport per l’Italia e per tutte le bambine che potranno vedere Valentina come una fonte di ispirazione.