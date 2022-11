WWE Crown Jewel 2022 ore 19: dove vederlo e tutti i match

Un Premium Live Event strepitoso che sarà visibile e disponibile in esclusiva tv e streaming sul WWE Network alle 19 italiane di sabato 5 novembre . Crown Jewel torna nel Mrsool Park Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita, lo stadio dove si era svolta la prima edizione, quella del 2018.

WWE Crown Jewel 2022, main card

Ed ecco la match card di un grande Premium Live Event:

Undisputed WWE Universal Championship – Roman Reigns vs Logan Paul: due anni di regno incontrastato, 6 mesi come campione di entrambi gli show. Reigns e la sua Bloodline sono incontenibili, ma Logan Paul – adesso beniamino dei fan – è lanciatissimo e cerca di fare la storia prendendosi per la prima volta il titolo massimo.

Brock Lesnar vs Bobby Lashley: due colossi assoluti che si affrontano in un Dream Match. Lesnar è tornato e ha preso di mira l’ex United States Champion, con cui aveva già avuto una rivalità all’inizio del 2022. Per anni si è sognato uno scontro fra i due giganti, peraltro ex combattenti nelle arti marziali miste. Lesnar contro Lashley rischia di essere il match della serata.

The OC vs The Judgment Day: due fazioni che si sfidano in un 3 vs 3. Gallows e Anderson sono tornati in WWE per dare una mano al loro amico AJ Styles, spesso attaccato da Finn Balor e dal suo Judgment Day. Con l’irlandese ci saranno Damien Priest e Dominik Mysterio, ormai membro stabile della stable. Rhea Ripley a bordo ring potrebbe essere la mossa a sorpresa…

Steel Cage Match – Drew McIntyre vs Karrion Kross: l’interferenza di Scarlett a Extreme Rules ha consegnato la vittoria a Kross, che adesso punta al bis contro lo scozzese. La rivalità è sempre più accesa a SmackDown, con McIntyre che vuole vendicarsi del secondo ko di fila in un Premium Live Event, dopo la sconfitta a Cardiff contro Roman Reigns.