WWE Crown Jewel 2022, Logan Paul sfiora l'impresa

RIYADH (Arabia Saudita) - Uno show entusiasmante al Mrsool Park Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita. WWE Crown Jewel non ha deluso il pubblico presente e i milioni di telespettatori collegati dalle proprie case. La copertina di questo Premium Live Event se la prende ancora una volta Roman Reigns, che mantiene entrambi i titoli principali della compagnia battendo nel main event Logan Paul. Un avversario che pur partito come "vittima sacrificale" si è dimostrato assolutamente all'altezza, tanto da sfiorare in più occasioni il colpaccio. Sempre più in ascesa l'infuencer, che anche stavolta ha dimostrato una grande propensione verso il mondo del wrestling. Anche questa sconfitta contro The Tribal Chief è arrivata a seguito di una distrazione arrivata da Jimmy e Jey Uso, che dopo essere stati messi momentaneamente ko da Jake Paul (fratello di Logan), sono tornati alla carica quando si è affacciato nell'arena pure Solo Sikoa.