CONI e ANI-sicurezza, firmato protocollo per nuove opportunità lavorative per gli atleti

Roma, 8 Novembre 2022 - Il CONI Comitato Olimpico Italiano e ANI-sicurezza, Associazione Nazionale Imprese di Sicurezza, principale polo associativo del settore dei servizi di sicurezza privata con oltre 20 mila addetti, durante la giornata di martedì 8 novembre hanno firmato un protocollo d'intesa decennale per quanto riguarda la creazione di nuove opportunità di lavoro oer gli atleti nel settore della sicurezza. Il documento firmato da Giovanni Malagò e Lorenzo Manca accoglie le linee guida nazionali sulla dual career deliberate dal CONI, che consentono agli atleti in attività e non di imparare attività per ampliare le proprie competenze, che in futuro potrebbero trasformarsi in vere e proprie possibilità di impiego e di crescita personale. Attraverso il protocollo in questione le imprese aderenti ad ANI-sicurezza si impegnano ad inquadrare in ambito lavorativo gli atleti che provengono dalle federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive associate riconosciute del CONI, con opportunità di impiego coerenti con la propria carriera sportiva, creando una valida alternativa in dual e post career rispetto alle poche opportunità attualmente presenti sul mercato del lavoro.