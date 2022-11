Golden Skate Awards, torna Carolina Kostner

MILANO - Torna a Milano il Golden Skate Awards, tradizionale appuntamento con i grandi campioni del pattinaggio su ghiaccio in programma sabato 26 novembre all’Allianz Cloud. Giunto alla sua quindicesima edizione, il celebre Gala milanese (inizio ore 20:30) vedrà impegnati in pista grandi interpreti nazionali e internazionali della specialità in uno show dall’indubbio fascino artistico e sportivo. L’ex Palalido tornerà dunque a trasformarsi in pista di ghiaccio per fare da teatro di un evento magico ed emozionante, in una cornice scenografica senza uguali che promette di incantare il pubblico di tutte le età. Velocità e forza, eleganza e tecnica, luci, volteggi e acrobazie al ritmo di musica hanno reso celebre negli anni uno spettacolo unico e coinvolgente.

Un cast d’eccezione che come di consueto vedrà protagonisti grandi campioni stranieri insieme ai migliori pattinatori italiani: il pubblico milanese potrà riabbracciare Carolina Kostner, icona internazionale e azzurra più vincente della storia del pattinaggio artistico pronta a tornare in pista per l'occasione, ammirare dal vivo le evoluzioni dello svizzero argento olimpico e due volte campione del mondo Stephane Lambiel, e dello spagnolo Javier Fernandez, bronzo olimpico e anche lui doppio campione iridato. Tra le star più attese, sul ghiaccio di Milano scivoleranno anche le lame di Ryan Bradley, Jason Graetz, Ekaterina Kurakova, Annette Dyrtr & Yannick Bonheur. Tanti i campioni azzurri, a partire da Matteo Rizzo, passando per Anna Pezzetta e Lara Naki Gutmann fino alla coppia Charlene Guignard & Marco Fabbri, questi ultimi freschi dell'oro conquistato nel pattinaggio di figura al Grand Prix de France.

Per l’appuntamento più atteso nel mondo del ghiaccio si rinnoverà anche la partecipazione di Carolina Kostner: la regina del ghiaccio, che sarà ancora madrina della manifestazione e conduttrice d’eccezione in coppia con il giornalista Guido Bagatta, incanterà il pubblico dell'ex Palalido tornando in pista nel Gala come anticipa in un suo messaggio sul suo profilo social.