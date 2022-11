Campionati italiani di indoorskydiving: il podio azzurro che si tinge di rosa

Grande merito va al coach Giuseppe Cossu, che ha modellato in pochissimo tempo la squadra, fino a portarla al podio nella categoria FS 4-WAY - AAA, dove si è anche posizionato al primo posto gareggiando con la squadra open Fly X, e sigillando così con questo risultato il suo valore da coach e player. ll CIO (Comitato Olimpico Internazionale) ha dichiarato di porsi l’obiettivo della parità di genere ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e il risultato delle Fire Phoenix assume un’importanza ancora maggiore in quest’ottica, anche se il paracadutismo non è agli effetti uno sport olimpico, ma una disciplina prevalentemente maschile, e lo dimostra il fatto che ci fossero solo tre squadre femminili in una competizione che ha ospitato ben 160 atleti.