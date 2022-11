Firenze Marathon, si rinnova la sponsorship con il Gruppo Aspi: i dettagli

FIRENZE - Prosegue l’impegno di Autostrade per l’Italia per la promozione dello sport e della sostenibilità. Da tempo ASPI mette in campo politiche attive, sostenendo una serie di manifestazioni di livello internazionale e domani, 27 novembre, sarà il turno della XXXVIII edizione della Maratona di Firenze, la classica di 42 km che attraverserà i punti più affascinanti del capoluogo toscano: da piazza della Signoria a Ponte Vecchio, passando per il lungarno. Dopo il successo della Neapolis Marathon svoltasi lo scorso ottobre, in una due giorni che ha visto protagonista Autostrade per l’Italia che ha sponsorizzato l’evento e ha visto la partecipazione di 22 dei suoi dipendenti alla corsa, la società sarà presente alla Firenze Marathon sia come Official Sponsor, per il secondo anno consecutivo, sia come squadra partecipante con 30 dipendenti, pronti a competere per le strade della città culla del Rinascimento.