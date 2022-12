Falivene “Un Consorzio nel futuro della Top Volley Cisterna"

Lunedì 5 dicembre a Roma, presso la sede del Corriere dello Sport , all’Anteprima Forum “Fin qui la passione. E adesso da dove ricominciamo? ” organizzato in collaborazione con la Sport Leaders di Mimmo Mazzella , presenti diverse realtà degli sport di squadra laziali, volley femminile e maschile, basket, Badminton, Football e tra questi il presidente della Top Volley Cisterna Gianrio Falivene , ormai da anni garantisce la partecipazione in quello che viene definito il più bel campionato di pallavolo del mondo.

Investimenti in nuovi impianti, sviluppo dei budget, ruolo delle Istituzioni e impatto sul territorio delle Società Sportive di alto livello competitivo, gli argomenti affrontati. Partendo dal costruire una squadra importante per competere nel campionato italiano

“Il livello delle rose in Italia è elevato. Le nostre squadre di bassa classifica potrebbero vincere contro le squadre di alta classifica di altri campionati europei. Per costruire una rosa competitiva per il titolo occorrono circa 6-7 milioni di euro, meno della metà per chi frequenta la parte bassa”.

Per competere e produrre spettacolo non si può più prescindere dall’impianto

“Siamo stati costretti a lasciare Latina da un paio di anni e abbiamo trovato buona accoglienza a Cisterna, gli appassionati ci seguono, impianto buono per giocare ma vorrei parlare con il progettista, non ha previsto nessun spazio aggiuntivo, neanche per la conferenza stampa post gara, altro che hospitality e vip lounge, ma siamo riusciti ad organizzare in qualche modo una bella area ospitalità per i nostri sponsor, ma ci vorrebbe ancora altro. Ma poi, è altrettanto vero che per coinvolgere gli appassionati il risultato sportivo ha sempre la sua importanza”.

Più volte ha lamentato la distanza con le Istituzioni politiche locali come nazionali

“Faccio l’esempiopositivo di quelle realtà nelle quali c’è un tessuto sociale che vuole collaborare con i club, consapevole di quanto possa essere importante lo sport per l’ambiente, l’economia locale e i giovani, si collabora ad ogni livello e si realizzano progetti importanti. Vedi l’ultima organizzazione della Supercoppa Italiana di Pallavolo tenuta a novembre a Cagliari, dove le Istituzioni locali sono state determinanti per l’organizzazione dell’evento”.

Falivene nel recente passato è riuscito anche a coinvolgere un brand internazionale come supporto alle attività del Club laziale

“E’ Il mio fiore all’occhiello, la partnership con il marchio Taiwan Excellence per due stagioni. Questo risultato ha generato anche una sorta di sussulto d’orgoglio nel tessuto industriale provinciale, che ha risposto molto bene accrescendo il loro senso d’appartenenza per il territorio.”

Ecco il rapporto con gli imprenditori locali è ormai fondamentale per creare realtà di aziende sportive solide

“Molto. Vivo di comunicazione e mi piace mantenere i contatti con tutte le aziende con le quali ho il piacere di collaborare. Le strategie di marketing sono importanti per una società sportiva e devono essere applicate, in modo corretto, per ottimizzare i profitti e vendere il proprio prodotto”.

Chiude proprio con importante novità per il futuro della Top Volley Cisterna

“Stiamo lavorando a costruire un consorzio di imprenditori che sostengano economicamente la nostra società, da avere così uno zoccolo duro di budget annuo, prendendo spunto anche da altre realtà presenti già in Italia, nel volley come nel basket”.