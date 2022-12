A Tortona la Cittadella per Sport ed Entertainment pronta in un anno

A Tortona il Gruppo Gavio fa sul serio, a più di un anno dall’inizio dei lavori la Cittadella della Sport progettata da un paio d’anni, prende ormai corpo. Ne ha parlato Lunedì 5 a Roma l’ad del Derthona Basket nonché responsabile della realizzazione del progetto, Ferencz Bartocci, mostrandone anche il video dei lavori in corso, durante l’incontro tenuto presso la sede del Corriere dello Sport, l’Anteprima Forum “Fin qui la passione. E adesso da dove ricominciamo?” organizzato in collaborazione con la Sport Leaders di Mimmo Mazzella.

Circa 41 milioni di euro d’investimento per una struttura dotata anche di diversi punti di ristoro e servizi che, oltre ad essere la futura casa del Derthona Basket, potrà diventare centro di attrazione per l’intero settore dell’Entertainment, ovvero sport, cultura e spettacoli vari, come ormai vuole la narrativa di tutte le “venue” nel mondo.