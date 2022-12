Star dell'MMA perde due incontri e dice una frase scioccante: la confessione allarma tutti

Un passato da poliziotto

Daukaus ora guarda però al futuro in vista del prossimo incontro con Jairzinho Rozenstruik che andrà in scena sabato 10 dicembre alla T-Mobile Arena di Las Vegas: "Devi solo superarlo. Voglio dire, fa schifo, ma devi superarlo e ci ho lavorato dal mio ultimo ko e sono qui per cambiare le cose". Le due sconfitte rimediate comunque non gli hanno fatto cambiare idea sulla sua decisione presa quando ha lasciato il lavoro da poliziotto nella natale Filadelfia per dedicarsi esclusivamente alle arti marziali miste: "Non amo il dipartimento di polizia, la burocrazia e tutto il resto ma amo le persone con cui ho lavorato. Questo però è molto meglio: posso passare del tempo con la mia famiglia e i miei figli. Vengo pagato per fare a pugni, è un sogno poter vivere così e non lo cambierei per niente al mondo".