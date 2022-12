Il curling italiano è nella storia: arriva il primo titolo Slam

E' stata una notte magica per il curling italiano in Canada. Fino a ieri solo 5 persone in Italia avevano vinto titoli del Grande Slam: Francesco Molinari nel golf e Nicola Pietrangeli, Adriano Panatta, Francesca Schiavone e Flavia Pennetta nel tennis (doppi esclusi). Ora ce ne sono altri quattro: Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, del Team Trentino di Cembra, capaci di superare per 6-2, con quattro mani rubate, la fortissima squadra scozzese di Bruce Mouat, portandosi a casa il WFG Masters di Oakville. Al terzo Grand Slam of curling della stagione, la formazione trentina firma un capolavoro, scrivendo una pagina di storia del movimento. Il merito di questo successo incredibile è da dividere tra gli atleti, il direttore tecnico e allenatore della squadra maschile Claudio Pescia, l'allenatrice della squadra femminile e double mix: Violetta Caldart, il responsabile dei preparatori fisici Andrea Cardone dell’istituto di Medicina e scienza dello sport del Coni.