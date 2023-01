Bufera nell'UFC, il presidente e la moglie si prendono a schiaffi in pubblico a Capodanno: erano ubriachi

CABO SAN LUCAS (MESSICO) - Dana White, presidente dell'UFC, ovvero l'organizzazione di arti marziali miste statunitense, si è scusato per aver schiaffeggiato la moglie Anne White durante un litigio che i due hanno avuto durante la festa di capodanno nell'area Vip di Squid Roe a Cabo San Lucas, in Messico. "Mi avete sentito dire per anni, 'Non c'è mai una scusa affinché uomo alzi le mani su una donna', e ora eccomi qui a parlarne", ha dichiarato Dana White ai microfoni dell'emittente Tmz Sport. Il presidente dell'UFC ha definito il litigio con la coniuge un incidente "orribile" e ha anche aggiunto di "vergognarsi": "Le persone avranno le loro opinioni su questo e quelle opinioni sono corrette, specialmente nel mio caso. Non si dovrebbero mai mettere le mani su una donna", ha ripetuto un pentito White.