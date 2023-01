In Iran torturato e giustiziato un campione di karate

Iran, il calciatore Amir Nasr-Azadani condannato a 26 anni di carcere

Karami torturato e giustiziato: la denuncia della famiglia

Karami, 21 anni, che ha iniziato a praticare il karate all'età di 11 anni e in Iran viene considerato come una delle punte di diamante della disciplina, era stato condannato lo scorso 5 dicembre, appena una settimana dopo l'inizio del suo processo a Teheran. Amnesty International ha assicurato che il processo non era stato "per nulla simile a un processo significativo". La sua famiglia sostiene che sia stato torturato in prigione e che gli sia stato negato l'accesso a un avvocato.