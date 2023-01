Torneo di biliardo interrotto per una motivazione assurda: riguarda i genitali di un giocatore

LONDRA (INGHILTERRA) - Un episodio esilarante ha visto protagonista il giocatore di biliardo Mark Williams. Il gallese classe 1975 stava per chiudere con una vittoria il primo turno del Masters 2023 contro David Gilbert disputato ieri all''Alexandra Palace' di Londra: in vantaggio con il punteggio di 5-2, Williams era a un passo dal successo fino a quando una curiosa vespa ha iniziato a volargli intorno. Mentre la telecamera si affacciava sul tavolo, gli spettatori da casa hanno sentito la folla presente scoppiare a ridere: Williams cercava di sfuggire alle attenzioni della vespa, scuotendo ripetutamente il corpo.