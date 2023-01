Sincro, insulti sessisti contro Linda Cerruti: identificati e denunciati 12 utenti

La Polizia di Stato ha identificato e denunciato gli autori di diffamazione a mezzo internet ai danni della campionessa di nuoto sincronizzato Linda Cerruti. Nell'agosto dell'anno scorso, di rientro da una straordinaria prestazione atletica agli Europei di nuoto sincronizzato che l'aveva portata a vincere otto medaglie, la campionessa aveva festeggiato postando sui social una foto in costume da bagno, in una classica posa del nuoto sincronizzato, insieme alle medaglie conquistate. La foto aveva attirato numerosi commenti, alcuni dei quali palesemente diffamatori e sessisti che l'atleta, amareggiata, aveva deciso di denunciare rivolgendosi alla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Savona. Le indagini degli esperti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Genova e coordinate dalla Procura di Savona, con il supporto del Servizio Polizia Postale di Roma, hanno permesso d'identificare 12 utenti, ritenuti autori dei commenti diffamatori più condivisi. "Questa operazione - fanno sapere gli investigatori - smentisce ancora una volta chi pensa che l'anonimato in rete possa essere sfruttato per commettere reati informatici. I Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale sono attivi sia nell'educazione dei giovani all'utilizzo consapevole degli strumenti digitali, mirata anche a prevenire le campagne di odio online, che nella repressione di ogni manifestazione delittuosa commessa attraverso la rete".