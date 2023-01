"Que miras bobo", la frase di Messi diventa una via grazie a due italiani: ecco dove

SANTA CRUZ (Argentina) - La frase di Leo Messi pronunciata al termine di Argentina-Olanda continua a essere utilizzata senza freni. Lo ha fatto Novak Djokovic - in maniera scherzosa - nel confronti del collega argentino Diego Schwartzman durante gli allenamenti in vista degli Open di Australia, e continua a imperversare in tutto il mondo. "Qué mirás, bobo?" è diventata un loop al punto di essere diventata anche il nome di una nuova via lungo le montagne della Patagonia.