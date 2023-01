OnlyFans sbarca nel mondo dello sport: lo sponsor sul casco

"Sono molto orgoglioso ed entusiasta di poter annunciare che OnlyFans sarà il mio title sponsor nel 2023". Sono le parole di Lewis Buchanan , rider 29enne inglese di MTB. La famosa, e molto discussa, piattaforma per creators a pagamento sbarca nel mondo del downhill come sponsor . OnlyFans è una piattaforma aperta ai creators di qualsiasi tipologia, ma si è distinta particolarmente online per i suoi contenuti per adulti .

L'annuncio sui social

Queste le parole del rider sui social: "Ho sempre desiderato collaborare con un'azienda che è al di fuori del settore MTB ma è disposta a entrare in qualcosa di nuovo. OnlyFans è una piattaforma di social media in cui chiunque può essere creativo e mostrare il proprio talento. Condividi contenuti esclusivi o ciò che ti appassiona e connettiti con i tuoi fan. Utilizzerò il mio account per condividere suggerimenti e trucchi per la configurazione della bici, consigli sui percorsi e filmati dietro le quinte in occasione di eventi in tutto il mondo. È fantastico portare un marchio così grande nel mondo MTB e sono entusiasta di ciò che questo farà per me e per tutti i soggetti coinvolti".