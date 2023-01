Sport e Salute, il progetto “Sport di Tutti”: intervento da 15,7 milioni

Un intervento sportivo e sociale da 15,7 milioni di euro per affermare lo sport come diritto di tutti e promuovere i corretti stili di vita nei contesti più difficili e nelle aree disagiate del Paese. Sono stati pubblicati sul sito di Sport e Salute S.p.A. i bandi e gli avvisi pubblici, destinati ai Comuni e a 12mila tra ASD, SSD ed Enti del Terzo Settore di ambito sportivo, e i relativi ai progetti che mirano ad abbattere le barriere di accesso allo sport, promuovendo l’inclusione e l’integrazione. Sport e Salute, su iniziativa del Ministro per lo Sport e i Giovani e per il tramite del Dipartimento per lo Sport, ha predisposto un piano integrato di misure di sostegno sociale che coinvolgerà 1.070.000 cittadini. All’interno del modello di intervento “Sport di Tutti” sono compresi i progetti: “Quartieri” per favorire l’alleanza educativa tra il sistema sportivo e il Terzo Settore grazie a presidi al servizio delle comunità; “Inclusione” che fa leva sullo sport come strumento di prevenzione del disagio sociale e psicofisico; “Carceri” che fornisce un’opportunità di rieducazione ai detenuti attraverso il potenziamento dell’attività sportiva negli istituti penitenziari per adulti e minorenni in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità; e “Parchi” nato dalla collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI con l’obiettivo di realizzare nuove aree sportive attrezzate all’interno di parchi comunali pubblici o spiagge.