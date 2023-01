Bufera in Francia, le scioccanti ammissioni di una leggenda della pallamano: l'accusa è terribile

PARIGI (FRANCIA) - Il mondo della pallamano è sotto shock per le notizie che arrivano dalla Francia, dove è finito nella bufera Bruno Martini. Il 52enne presidente della Lega transalpina, ex portiere dei 'Bleus' campioni del mondo 1995 e 2001, secondo quanto riporta 'France Info', è indagato per "corruzione di minori" e "registrazione di materiale pedopornografico". Martini, stando sempre a quanto scrive l'organo di stampa francese nella sua edizione online, "è stato arrestato e posto in custodia della polizia. Denunciato martedì sera presso il tribunale di Parigi, è stato scarcerato in vista di una probabile comparizione previa ammissione di colpevolezza".