Fontana ed Egonu, le ragazze senza pace

Un post lunghissimo, senza avvisare nessuno: Arianna Fontana, 11 medaglie olimpiche nello short track e portabandiera ai Giochi invernali del 2018, rompe con l’Italia, o almeno con una parte considerevole dell’Italia. «Lascio Salt Lake City dopo aver esplorato nuove opzioni. Ho deciso di aggregarmi al viaggio che Anthony (Lobello, il marito allenatore; ndr) aveva già in programma per vedere cosa hanno da offrire gli Stati Uniti nel caso dovessi continuare il mio viaggio olimpico... Purtroppo non ci sono state comunicazioni costruttive sulla mia partecipazione ai Giochi del 2026 da parte della Fisg (la Federazione sport del ghiaccio; ndr) dopo che ci sono state ammissioni da parte del presidente di errori commessi e promesse che non sono mai state mantenute. Lo staff rimane, in parte, quello che ha permesso ad atleti di prendermi di mira durante gli allenamenti e questo non è accettabile... questo non è mai stato un anno sabbatico, non ho gareggiato perché non posso giustificare di gareggiare per una federazione che condona comportamenti e decisioni dannose nei miei confronti. Finché quelle decisioni e azioni saranno approvate non tornerò e se dovessi farlo il mio percorso sarò completamente separato da quello che il direttore tecnico e il suo staff hanno pianificato per il gruppo italiano. In quel caso mi dispiacerà non allenarmi con il resto degli atleti italiani ma la mia fiducia nello staff tecnico e federale è irrecuperabile. Ho davanti a me decisioni importanti e tutte le carte sono sul tavolo, anche quelle che pensavo non avrei mai preso in considerazione».



Cosa farà Arianna Fontana?

Via con le interpretazioni: smette? O meglio: torna a gareggiare, visto che attualmente non lo sta facendo, con il suo staff? Cambia nazionalità scegliendo gli Usa? Che Arianna Fontana fosse un pesce fuor d’acqua nel contesto della Nazionale è cosa nota. Ma un anno fa - dopo Pechino - lei stessa aveva detto che, malgrado i contrasti, non avrebbe mai gareggiato per un Paese diverso dall’Italia. E ancora: può tecnicamente cambiare bandiera? Il marito con passaporto americano aiuta, ma tuffandosi tra le scartoffie viene fuori che per gareggiare sotto bandiera Usa è richiesto il nulla-osta del Paese rappresentato fino a quel momento. Basta leggere qui sotto la reazione della Federazione per avere un’idea del clima. Anche la strada del percorso tecnico separato è piena di ostacoli: immaginare solo una trasferta comune e ancora di più una staffetta, dove la sintonia è il primo elemento che i tecnici predicano, è semplicemente fantascienza. Resta la strada della mediazione, ma mai come in questo caso Arianna è da sola. Dice Malagò, presidente del Coni: «Sono profondamente amareggiato, Arianna sa quanto le sono stato vicino in questi anni. L’ho incontrata lo scorso 11 gennaio a Milano, quando mi è venuta a trovare con Anthony nella sede di Milano-Cortina 2026. Abbiamo parlato dettagliatamente di tanti temi che riguardano lei e suo marito, da adesso al 2026, e successivamente ho condiviso i contenuti con il presidente Gios. Non voglio aggiungere altro per rispetto alla straordinaria atleta, ma a livello umano e in nome del rapporto personale e dell’affetto che mi lega a lei mi sento di dire che sono rimasto sinceramente dispiaciuto. Mi aspetto che mi chiami per chiarire». E se ci resta male Malagò, che per i suoi atleti si butterebbe nel fuoco, vuol dire che la misura è colma.