WWE, Royal Rumble 2023: dove vederla in tv, streaming e matchcard

ROMA - Dopo il grande successo del Raw 30th anniversary, con l’apparizione di leggende come Undertaker, Ric Flair, la D-X, Hulk Hogan, Brock Lesnar, Kurt Angle e tanti altri, la Royal Rumble 2023 è ormai alle porte . Il 36° appuntamento con un evento che ha scritto la storia della WWE arriverà nella notte italiana fra sabato 28 e domenica 29 gennaio, con una card piena di match imperdibili che aprirà la road to WrestleMania 39.

Come vedere WWE Royal Rumble 2023 in tv e streaming

La WWE Royal Rumble 2023 si terrà questa notte all’Alamodome di San Antonio (Texas) con inizio alle 2 italiane (il kickoff comincerà come di consueto un'ora prima). In Italia sarà trasmesso in esclusiva tv e streaming sul WWE Network.