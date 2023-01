Rugby, Sei Nazioni: gli azzurri si preparano all'esordio

Il 5 febbraio inizierà il cammino azzurro al Gusiness Sei Nazioni 2023. La prima partita vedrà la nazionale italiana affrontare i campioni in carica della nazionale francese, guidata da Fabien Galthiè. Il match sarà trasmesso in diretta su Skysport 1 e in chiaro su tv8. Il tecnico degli avanti azzurri Andrea Moretti analizza la partita affermando: “La Francia la conosciamo bene. Ha delle individualità di altissimo livello. Cercano sempre di dominare gli avversari sia sulle fasi statiche che nel gioco per linee dirette. Noi dovremo essere bravi nel non concedere troppo avanzamento agli avversari ed essere efficaci nel placcaggio” ha concluso l’allenatore degli avanti dell’italia.