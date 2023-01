Prima visita di NOC ed NPC ai siti di gara di Milano Cortina 2026

I Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sono sempre più vicini. A partire da ieri, 30 gennaio 2023, e nelle prossime due settimane, i maggiori esperti sportivi dei Comitati Olimpici Nazionali ( NOC ) e dei Comitati Paralimpici Nazionali ( NPC ) di Austria, Germania, Canada, Gran Bretagna, Finlandia, Norvegia e Giappone, sono in Italia per visitare alcune delle sedi di gara di Milano Cortina 2026.

NOC e NPC nelle sedi di gara dei giochi

Si parte subito con un primo tour nelle sedi di gara di Bormio, Livigno, Anterselva, Cortina d’Ampezzo e Val Di Fiemme che, insieme a Milano, dal 6 al 22 febbraio 2026 e dal 6 marzo al 15 marzo 2026, vedranno competere i migliori atleti Olimpici e Paralimpici Invernali al mondo.

Road to 2026

Un’occasione fondamentale per i rappresentanti dei Comitati Olimpici e Paralimpici Nazionali e del Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 per confrontarsi su tutti quegli aspetti tecnici e sportivi indispensabili nel percorso di avvicinamento alle gare Olimpiche e Paralimpiche del 2026, ma non solo, a questi sopralluoghi sui campi di gara seguono una serie di incontri su temi altrettanto importanti da un punto di vista organizzativo, come ad esempio l’ospitalità, la logistica, i trasporti e i Villaggi Olimpici.