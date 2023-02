WWE, Shawn Michaels su NXT Europe: "In arrivo novità"

ROMA - Appuntamento per questa notte con Vengeance Day, il prossimo PLE della WWE dedicato a NXT. Per presentarlo Shawn Michaels, il WWE Senior Vice President of Talent Development Creative, nonché leggenda del mondo del wrestling, ha parlato in una conference call a cui hanno partecipato media da tutto il mondo. Nel corso di questo incontro virtuale, HBK ha risposto anche alla domanda arrivata dalla redazione del Corriere dello Sport riguardo le novità sul progetto NXT Europe al momento ancora in cantiere: "Stiamo andando avanti e stiamo mettendo in atto le infrastrutture. Stiamo cercando luoghi e date. Spero di poter dare un annuncio con maggiori dettagli entro i prossimi due mesi. Questa settimana inoltre abbiamo già in programma delle riunioni al riguardo".

NXT Vengeance Day Su NXT Vengeance Day, che si terrà nella notte tra il 4 e 5 Febbraio 2023 allo Spectrum Center di Charlotte in North Carolina, Shawn Michales ha detto di aspettarsi molto da un match in particolare: "Non vedo l'ora di vedere la sfida tra Carmelo Hayes e Apollo Crews (un 2 Out of 3 Falls match, ndr). Ma tutti gli incontri presenti nello show saranno di altissimo livello". Fari puntati sull'incontro per il titolo principale, quello in cui il campione Bron Breakker affronterà Grayson Walle, ma anche su quello per i titoli di coppia, che vedrà impegnati Kofi Kingston e Xavier Woods del New Day: "Non sarei sorpreso di vederne con più continuità queste apparizioni di wrestler dei roster principali, dal momento che l'idea è quella di avere ancora più sinergia tra i diversi show".