Malagò chiude il caso Fontana: "Arianna gareggerà con noi"

Il presidente del Coni Giovanni Malagò, chiude la vicenda relativa ad Arianna Fontana, che nei giorni scorsi si era lasciata andare ad un duro sfogo, ipotizzando di lasciare la Nazionale e di gareggiare per gli Stati Uniti. "Mi ha chiamato lo scorso fine settimana e ci siamo sentiti diverse volte. Ci tengo a dirlo: non è in discussione che Arianna Fontana non continui a gareggiare per Italia e penso questa sia bella notizia", ha dichiarato a margine della presentazione del Volley-Scuola tornando sulle esternazioni della campionessa di short track, aggiungendo che "alla fine di queste telefonate la mia fiducia in Arianna è al 100% immutata".