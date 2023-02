Rihanna non sarà pagata per il suo show al Super Bowl, ecco perché

PHOENIX (STATI UNITI) - Cresce l'attesa per la finalissima del Super Bowl , giunto alla sua 57esima edizione : l'evento si giocherà nella notte italiana tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio (a partire dalle 00.30) all''University of Phoenix Stadium tra i Philadelphia Eagles e i Kansas City Chiefs che, come da tradizione, terrà incollati alla tv milioni di spettatori da tutto il mondo. Quest'anno toccherà a Rihanna salire sul palco per l’' Half Time Show ', ovvero lo spettacolo di metà partita (durante l’intervallo dell’incontro). Il cantautore Chris Stapleton canterà l’inno nazionale americano mentre Babyface intonerà la canzone patriottica America the Beautiful. Tutti gli artisti che si esibiranno, beneficeranno dell'enorme seguito che un evento di tale portata genera. Ma quanto guadagnerà Rihanna per lo show dell'intervallo? La risposta lascia spiazzati.

Rihanna e il guadagno al Superbowl

La celebre cantante non incasserà nemmeno un centesimo. Zero dollari. Al contrario, l'artista che dà la propria disponibilità a esibirsi nell'intervallo del match è anche disposto a versare un bel po' di quattrini di tasca propria: l'ingente somma serve infatti a coprire una parte dei costi di produzione. Un investimento con un evidente tornaconto: il ritorno di immagine che restituisce la platea globale. Ovvero: la poduzione dell'evento garantisce uno spazio all'artista per esibirsi, che occupa pagando di tasca propria l'esibizione stessa: le reaction e le interazioni che l'artista genera sui social media rappresentano il reale guadagno da un evento come il Super Bowl. tutto quel che ti entra in tasca perché ti vedranno in tutto il mondo non ci riguarda. Questo è il segreto del successo dell'evento.