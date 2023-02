“IPC 2023 Trofeo U.S.Polo Assn”, la sfilata è uno show

Sfilano i cavalli nel centro di Cortina. I curiosi si fermano, osservano e capiscono che c'è qualcosa di diverso nell’aria. Pescano lo smartphone dalla tasca e spingono il tasto Rec, perché non capita tutti i giorni di vedere da vicino uno spettacolo del genere. Si è aperta ufficialmente la prima tappa della quarta edizione di Italia Polo Challenge “IPC 2023 TROFEO U.S. POLO ASSN”, circuito di arena polo realizzato in collaborazione con la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri): partendo dall’Hotel Savoia, i cavalli hanno attraversato il corso principale di Cortina, proseguendo verso nord fino a Piazza Pittori Fratelli Ghedina, per poi arrivare davanti a uno dei simboli della Perla delle Dolomiti, la Conchiglia di Piazza Dibona, dove ad attendere il corteo c’era il vicesindaco Roberta Alverà.

«È un piacere per noi ospitare un appuntamento così importante – le parole di Alverà –. Siamo contenti che Cortina possa essere ancora la casa del polo, e che questo evento possa portare il nome di Cortina nel mondo. Grazie ad Alessandro Giachetti, responsabile del dipartimento polo della FISE, per la caparbietà nel portare Italia Polo Challenge a Cortina e tenerlo vivo durante gli anni della pandemia. Siamo pronti a goderci lo spettacolo».

In attesa di vivere le emozioni dell’Olimpiade del 2026, il calendario di eventi sportivi a Cortina è fittissimo: sci, snowboard, ora il polo. «Siamo contenti di far emergere la vocazione sportiva di Cortina – ha proseguito l’assessore allo sport Giorgio Da Rin –. Stiamo crescendo sempre di più nel mondo dello sport ed è fondamentale per noi far vedere la nostra capacità organizzativa».

Dal mare della Sardegna, che aveva chiuso l’edizione 2022 di Italia Polo Challenge, si torna sulla neve per la prima tappa del 2023 del circuito ideato da Patricio Rattagan. «Ringrazio l’amministrazione comunale che ha creduto in noi negli ultimi anni – le parole di Alessandro Giachetti, responsabile del dipartimento polo della FISE –. Non ci siamo arresi al covid, siamo qui per il nostro amore per il polo e per Cortina. Torneremo finalmente a vivere un torneo libero da vincoli, con sei squadre, giocatori provenienti da sette paesi e tre continenti, tutti di altissimo livello. Abbiamo potuto di nuovo coinvolgere diverse realtà locali per alzare ancora gli standard del nostro evento».

IL TORNEO. Da domani, mercoledì 15, inizierà la competizione vera e propria: al centro sportivo ‘Antonella De Rigo’ di Fiames (dove l’ingresso sarà libero) è tutto pronto per le prime partite della fase a gironi, che si aprirà alle 18 con la gara inaugurale tra Blue Ocean Finance e Riccione; a seguire, alle 19, Grand Hotel Savoia-Natuzzi. Si andrà avanti a ritmo di due partite al giorno fino a venerdì, quando si chiuderà la fase a gironi e verranno elette le finaliste che sabato si giocheranno il trofeo nella giornata conclusiva.