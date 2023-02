Trionfo dell'Italia ai Mondiali di biathlon: Wierer trascina la staffetta

OBERHOF (Germania) - L'Italia si aggiudica la medaglia d'oro nella staffetta femminile ai campionati del mondo di biathlon in corso di svolgimento ad Oberhof, in Germania. Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Lisa Vittozzi hanno chiuso la gara della 4x6 chilometri in 1.14'39"7, precedendo sul traguardo le avversarie di Germania (staccate di 24"7) e Svezia (terze a 55"7). L'Italia non aveva mai vinto prima il titolo mondiale nella staffetta donne. Nella classifica finale, ai piedi del podio, ci sono la Francia, quarta, davanti ad Austria e Norvegia.