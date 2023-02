Tiro a segno, Spinella conquista l'oro nella Coppa del Mondo a Il Cairo

Super successo per gli azzurri nella capitale egiziana de Il Cairo. La seconda tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a segno se l'aggiudica Massimo Spinella che ha trionfato nel tiro con la pistola automatica dai 25 metri. Il calabrese, classe '99, non ha lasciato scampo al francese Clement Bessaguet, che si è dovuto accontentare del secondo posto. Sul podio anche l'indiano Anish Anish (terzo), mentre ha chiuso la gara in quarta posizione il tedesco Christian Reitz. Quello in coppa è stato il primo successo per il 24enne della Reggio Calabria