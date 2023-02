Intervista a Maddaloni: “Aiutatemi a salvare i miei ragazzi a Scampia”

NAPOLI - È a rischio il futuro di oltre cento ragazzi di Scampia. La Star Judo Club del maestro Gianni Maddaloni deve al Comune di Napoli 380.000 euro di mensilità inevase corrispondenti a un canone mensile di 1900 euro. «Sono cifre improponibili che non possiamo permetterci di pagare». La sua palestra è un rifugio per i giovani in difficoltà, una seconda opportunità concessa a chi vuole fuggire dai disagi e le criticità delle periferie. Ogni giorno rispettando regole etiche e comportamentali si allenano centinaia tra grandi e piccoli, che nello sport hanno trovato un alleato per il proprio riscatto. La chiusura è un rischio che il maestro Maddaloni vuole scongiurare.

Perché si è accumulato negli anni un debito del genere?

«Quando nel 2005 ho aperto la palestra non firmai contratti e fino al 2018 non ho mai ricevuto bollette. Se nel 2005 mi avessero chiesto 1000 euro avrei detto di no, se me ne avessero chiesti 500 forse avrei accettato. Non mi fu chiesto nulla e ora invece pretendono una cifra troppo alta».





Ha già avuto un confronto con il Comune?

«Sono stato convocato ieri dall’assessore al bilancio, Pier Paolo Baretta, al quale ho raccontato la mia storia. Voleva conoscerla. Ci siamo lasciati con la promessa di riaggiornarci. Mi ha detto di aspettare. Spero di incontrare anche il sindaco Gaetano Manfredi per trovare insieme una soluzione».



La palestra sta diventando maggiorenne.

«Sì, ha quasi diciotto anni, è nata con la sindaca Iervolino che ancora oggi ringrazio. Poi nel 2018 la prima bolletta. Il sindaco De Magistris disse che avrebbero risolto la situazione, ma io ormai ricevo bollette salate da quattro anni. Ora ho fiducia in Manfredi».



Altrimenti qual è il rischio? La chiusura?

«Al momento non ho avuto comunicazioni, ma neppure voglio pensarci. So solo che non abbassiamo la guardia e andiamo avanti svolgendo il nostro lavoro con passione. Voglio continuare a fare quello che so fare. Voglio lavorare per la mia gente, per il mio territorio. So fare solo questo. Proprio ieri ho preso in affido un detenuto. Non è mica il primo che arriva. Ne aspetto altri».



Quanti ragazzi accogliete alla Star Judo Club di Scampia?

«Sono più di cento. Per l’esattezza una trentina fanno danza, una settantina Judo, altri venti sono in sala pesi e poi ci sono una decina di persone anziane che seguono corsi di fitness. Quelli sopra i 60 anni neppure pagano l’ingresso. Lo sport li aiuta a stare al mondo».



Ognuno custodisce la propria personalissima storia.

«L’obiettivo era riqualificare Napoli Nord con questo polo funzionale che ha compiti ben precisi. Fa sociale e competenza. I miei migliori collaboratori sono stati i dirigenti scolastici. In questi anni ho accolto bambini in difficoltà e ragazzini che credevano di non avere alternative alla criminalità. Grazie allo sport sono rinati».



Ogni storia merita di essere in vetrina, ma ce n’è una più d’altre che ha piacere di raccontare?

«Un mio collaboratore di 22 anni l’ho preso da una scuola di Scampia quando ne aveva 14. L’ho conosciuto scortato da due carabinieri perché faceva sempre un sacco di guai. Oggi insegna sport ai bambini. E’ il mio grande orgoglio, la mia seconda medaglia d’oro olimpica. Un ragazzo condannato a seguire le leggi della strada diventato anche esempio per i suoi fratelli che hanno trovato lavoro appena sono usciti dal carcere. Quando i professori sono venuti a trovarlo si sono messi a piangere. Non volevano crederci. Per loro era impossibile. Aveva una strada segnata».