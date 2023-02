Al Colonnello Cuneo dei Carabinieri la Stella d'Oro al Merito Sportivo

In occasione della riunione Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale si è svolta oggi presso il Salone d’Onore del CONI la cerimonia di consegna delle benemerenze sportive per le figure meritevoli del panorama sportivo nazionale. Nell’occasione il Comandante del Centro Sportivo Carabinieri Colonnello Gianni Massimo Cuneo ha ricevuto direttamente dalle mani del Presidente del CONI Giovanni Malagò la stella d’oro al merito sportivo. Il numero uno dello sport italiano ha voluto premiare il Colonnello Cuneo per la rilevante e pluriennale attività svolta in favore dello sport italiano alla guida del reparto sportivo dell’Arma. «Con questa onorificenza - queste le parole di Malagò - l’organizzazione sportiva nazionale desidera esprimerti profonda riconoscenza per la generosa collaborazione, professionalità e impegno dedicati allo sport». A fianco di Malagò anche il Segretario Generale del CONI Carlo Mornati.