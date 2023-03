Protocollo d’intesa tra Sport e Salute S.p.A. e Fondazione Maxxi: sconti e agevolazioni per eventi e mostre

Sport e Salute S.p.A e la Fondazione Maxxi, hanno sottoscritto una convenzione che prevede attività e progetti a beneficio dei cittadini e del territorio. L'accordo è stato siglato alla presenza di Andrea Abodi (Ministro per lo Sport e per i Giovani), Vito Cozzoli (Presidente e Amministratore delegato di Sport e Salute) e da Alessandro Giuli, responsabile della Fondazione Maxxi. “La Convenzione tra Sport e Salute e la Fondazione MAXXI – ha affermato il Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi - testimonia la volontà, coerente con gli indirizzi del Governo, di associare, in modo sistematico e sistemico, i contenuti culturali e sportivi, per sviluppare sinergie e metterle a disposizione delle rispettive offerte. La relazione tra il Parco del Foro Italico e il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo – ha continuato il Ministro - sarà sempre più stretta, in occasione di grandi avvenimenti, a partire da Italia-Galles del Sei Nazioni del prossimo 11 marzo, ma soprattutto nella quotidianità di questi luoghi, preziosi e ricchi di ispirazioni e opportunità a beneficio dei rispettivi frequentatori, di tutte le età e di ogni condizione sociale”.