Wwe, Charlotte Flair: "WrestleMania a Hollywood ancora più spettacolare"

LOS ANGELES (California) - Si avvicina la prima delle due notti di WrestleMania 39, il "Super Bowl del wrestling" che quest'anno si terrà nel SoFi Stadium di Inglewood, California . Uno show che si preannuncia unico e che ha già stabilito il record di incassi nella storia dello Showcase of the Immortals. Uno scenario degno di una regina del calibro di Charlotte Flair , che affronterà nella prima serata Rhea Ripley con in palio il titolo di campionessa di SmackDown: "È sempre meraviglioso - ha raccontato in esclusiva al Corriere dello Sport - vivere l’intera WrestleMania week. Pure se sono abituata a queste cose, la pressione c’è sempre, anche perché con Rhea abbiamo già dato vita a un gran match a WrestleMania 36. Dobbiamo dimostrare di essere capaci di garantire un simile livello".

Charlotte Flair al Corriere dello Sport

A maggior ragione in una cornice come quella di Los Angeles: "Siamo a Hollywood, è fantastico. Ogni WrestleMania appare sempre come la più grande, perché prendiamo tutte le attenzioni della città che ci ospita, è il nostro Super Bowl. È pop, cultura, stravaganza, stavolta con l’aggiunta di essere in un contesto glamour come quello di Hollywood. È come se fossimo star del cinema". A proposito di star del cinema, Charlotte rivela quale attrice vorrebbe che la interpretasse in un eventuale film: "Io amo Cameron Diaz, quindi scelgo assolutamente lei". Prima di concludere, la figlia di Ric Flair rivela il segreto per restare sempre ai vertici: "Io voglio sempre cercare di migliorarmi. Mi sento sempre come se avessi appena iniziato, ovviamente con una maggiore consapevolezza, ma sempre con il desiderio di mettermi in gioco e dimostrare quello che valgo. Fa parte della vita in generale, si tratta solo di divertirsi e godersi quello che ci riserva il futuro. Un desiderio che ho è quello di combattere insieme a mio marito. Spero davvero che possa accadere".