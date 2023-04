Allegri, festa a San Siro: il suo cavallo Estrosa vince il premio Seregno

MILANO - La vittoria contro la Lazio non è arrivata ma Max Allegri può sorridere per un altro successo. Il calcio questa volta non c'entra perché a far sorridere il tecnico della Juventus è stata la sua cavalla Estrosa. La puledra ha infatti ottenuto il successo nei milleseicento metri del premio Seregno, importante prova storica dell'ippodromo di San Siro. Grazie a questo successo, ottenuto contro ogni pronostico e di mezza lunghezza sulle rivali, Estrosa è tra le favorite per il premio Regina Elena, importante premio per cavalle di tre anni.