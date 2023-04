Associazione atleti olimpici, per i 75 anni ecco tre nuovi progetti

Anaoai, gli eventi per i 75 anni

Si comincia con la staffetta Cortina-Milano (le città delle Olimpiadi invernali 2026), al via il 15 aprile e rivolta ad atleti normodotati e diversamente abili (oltre 300 gli iscritti): strutturata in dodici tappe (ognuna delle quali accompagnata da un convegno sui valori della maglia Azzurra e dello sport), la staffetta coprirà mille chilometri fino alla tappa finale di Milano il 9 luglio. Poi ci sarà Annulliamo le distanze il 9 settembre 2023, ossia la traversata non agonistica a nuoto dello Stretto di Messina, che vedrà il ritorno in acqua di Novella Calligaris, presidente ANAOAI, a 50 anni esatti dal suo record del mondo negli 800 sl. Infine, 'Tutte le sfumature dell’Azzurro', mostra fotografica itinerante dedicata all’etica e la cultura olimpica. "ANAOAI è espressione dell’identità olimpica. "Questa è una piccola, ma grandissima associazione benemerita, come simbolo e valore, di cui io sono molto orgoglioso - prosegue il presidente del Coni, Giovanni Malagò - Come Coni siamo felici di presiedere questa associazione, culla di tutto, espressione della nostra identità". Il numero uno del CIP, Luca Pancalli, aggiunge: "Ad ANAOAI va riconosciuto il prezioso lavoro per la promozione di un’idea di sport senza barriere e strumento di trasformazione sociale e culturale”. Il vice Capo di Gabinetto del Ministro per lo Sport e i Giovani, Daniele Frongia, porta i saluti del Ministro per lo sport Andrea Abodi: "Possiamo anticipare che il valore della maglia Azzurra sarà al centro dei Giochi della Gioventù che vogliamo ripristinare. Inoltre il ministro ha ribadito l’impegno nei tre eventi ANAOAI per i suoi 75 anni di vita, ma questa associazione deve essere ringraziata per l’impegno che mette nel dare pari dignità agli atleti olimpici e paralimpici”. Conclusioni affidate alla Calligaris: “Azzurri si è per sempre e noi abbiamo il piacere e il dovere di essere al servizio dello sport".