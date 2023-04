Sportcity Day, terza edizione nel settembre 2023

Per il terzo anno consecutivo, il Comune di San Felice Circeo aderirà allo Sportcity Day. La terza edizione della manifestazione dedicata allo sport all’aperto, voluta dalla Fondazione Sportcity, sbarcherà sulle coste pontine domenica 17 settembre 2023. Ad annunciarlo sono stati Felice Capponi, assessore comunale allo Sport di San Felice Circeo e Fabio Pagliara, ideatore della manifestazione e presidente della Fondazione Sportcity.



“Abbiamo creduto fortemente in questa manifestazione dalla sua prima edizione – ricorda l’assessore Capponi – In appena due anni l’evento è letteralmente decollato e siamo orgogliosi di averne capito subito il potenziale e di essere stati fra i “padrini” dello Sportcity Day. Questa giornata ci permette di mostrare il potenziale del Circeo nello sport all’aperto e di far vedere le bellezze paesaggistiche del nostro territorio; quest’area è un’oasi naturale per chi vuole fare attività fisica fuori dalle quattro mura, non solo nei mesi caldi ma anche in autunno e inverno. Ne sono la prova le gare podistiche che ospitiamo da diversi anni e la Spartan Race che si è tenuta da noi a novembre di un anno fa. Lo sport non solo fa bene alla salute ma è anche un volano eccezionale per la destagionalizzazione del turismo, permettendo alle località estive di popolarsi tutto l’anno.”



“Nelle prime edizioni – commenta Fabio Pagliara, presidente della Fondazione Sportcity – il Circeo ci ha mostrato alcune delle sue meraviglie, lasciando a bocca aperta il nostro pubblico: due anni fa abbiamo assistito a una dimostrazione di ginnastica e di corsa all’aperto sul promontorio, un affaccio mozzafiato sul Golfo di Gaeta; a settembre 2022, invece, l’amministrazione ci ha portati sul lungomare per gli sport da spiaggia. La risposta del Circeo al nostro evento cambia ogni edizione e siamo curiosi di vedere cosa inventeranno la prossima volta. San Felice è incastonato nel parco nazionale del Circeo da una parte e dell’altra si sviluppa sul mare; questo ambiente permette di declinare lo sport in molti modi e mi auguro che sempre più persone scoprano il Comune pontino anche nei mesi invernali. Un approccio professionale allo sport porta benefici anche alle economie locali e mi fa piacere che ogni anno sempre più Comuni ci scelgano per mostrare all’Italia le loro potenzialità sportive e turistiche.”



“Con l'accordo per ospitare l’edizione 2023 dello Sportcity Day – conclude Livio Buffo, ceo di Cenacoli, agenzia di comunicazione che si occupa degli eventi sportivi al Circeo – abbiamo confermato la partnership con un importante evento e aggiunto un altro tassello al calendario sportivo locale. A breve, annunceremo il prossimo incontro fra sportivi e alunni delle scuole medie di San Felice (il primo è stato in occasione della presentazione del libro di Sebino Nela) e una manifestazione sportiva nazionale che vedrà il Circeo protagonista attivo. Il fascino di questo territorio è unico e il mondo dello sport lo sta comprendendo. A metà strada fra Roma e Napoli, San Felice può rappresentare un hub sportivo di alto livello per chi ama le discipline all’aperto.”