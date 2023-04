Paracadutismo indoor, risultato storico per le ragazze azzurre

Traguardo storico per la Nazionale Femminile Italiana di Paracadutismo indoor. È infatti la prima volta nella storia del nostro Paese che una squadra civile femminile partecipa ai Mondiali di indoorskydiving. I mondiali di indoorskydiving si disputeranno dal 19 al 23 aprile 2023 in Slovacchia presso la galleria del vento Hurricanefactory di Tatralandia. Un totale di quasi 250 atleti competitori, 5 le diverse discipline per le tre categorie Open, Femminile e Junior, in particolare 4-Way FS (Open, Female and Junior), 4-Way VFS e le artistiche 4-Way Dynamic (Open and Junior), 2-Way Dynamic (Open and Junior), Solo Freestyle (Open, Junior).

Lucia Fattori: "Siamo orgogliose" “Siamo orgogliose di poter rappresentare l’Italia ai prossimi Mondiali di indoorskydiving. Che la nostra partecipazione sia di ispirazione soprattutto per le bambine e per le giovani ragazze del nostro Paese. L’importanza della convocazione in Nazionale della nostra squadra femminile assume un significato ancora più grande in ottica di parità di genere. Donne e sport è infatti un binomio culturalmente significativo: lo leggiamo nei numeri delle squadre che schieriamo ai Giochi Olimpici in quanto sostanzialmente bilanciate tra donne e uomini. Così non è nel paracadutismo, dove la pratica vede invece un'importante differenza a favore degli uomini.”, così si esprime Lucia Fattori, Nazionale nella squadra femminile di paracadutismo specialità RW4. Le Fire Phoenix, diventate la squadra nazionale femminile di Fly X grazie alla Medaglia di Bronzo conquistata ai Campionati Italiani disputati al Flyspotpoland di Katowice in Polonia, è composta oltre che da Lucia Fattori, ruolo point, da Antonella Chiarin, outside center, Daniela D’Angelo, tail, Paola Vana, inside center e Giuseppe Cossu, coach.

La marcia di avvicinamento “Questa è la prima volta nella storia del nostro Paese che una squadra civile femminile partecipa ai Mondiali di indoorskydiving. È un importante traguardo che la nostra squadra è riuscita a raggiungere in pochi mesi. È fondamentale dare un segnale alle nuove generazioni, far sapere che l’indoorskydiving è uno sport che si può praticare già a partire dai 4 anni di età. Tutti dovrebbero poter volare almeno una volta nella vita, è terapeutico e un’esperienza unica”. La marcia di avvicinamento della squadra Nazionale femminile di FS4 nell’ultimo anno che ha permesso la qualificazione ai mondiali 2023 è passata dagli ISR Grand Prix 2022 in Olanda a Roosendaal, i Czech Open 2023 & Handifly Race 2023 da Hurricanefactory a Praga e i German Indoor Skydiving Nationals Championships a Monaco. Come si vola nel paracadutismo indoor Una galleria del vento verticale, in inglese Vertical Wind Tunnel, è una struttura con una tecnologia in grado di sviluppare un flusso d’aria capace di ricreare la fase della caduta libera in indoor. Poter volare in indoor rende questo sport fortemente inclusivo e comprendere un’ampia fascia della popolazione. “Allenarci e competere in questo sport ci permette anche di perfezionare le tecniche di volo nel paracadutismo classico in outdoor. Questi due sport sono differenti ma complementari. Sarà questa competizione mondiale una gara molto competitiva, ma noi daremo il massimo”.

