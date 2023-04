Urban Trail del Salento: Santa Maria di Leuca torna capitale

SANTA MARIA DI LEUCA - Arriva alla sesta edizione l’ Urban Trail Leuca, lo straordinario evento che il 7 maggio legerà sport e territorio, portando oltre 600 atleti a gareggiare su un tracciato urbano vario e diversificato, ottimo per la pratica atletica del trail and mountain running ed entusiasmante grazie ai continui cambi di paesaggi illuminati dai riflessi del mare Ionio. L’evento autorizzato FIDAL e con il patrocinio dei Comuni di Castrignano del Capo e Ugento vanta il primato di unico Urban Trail organizzato in Salento e sarà valido per la quarta prova del campionato provinciale individuale e di società di trail & mountain running 2023 , con 11,5 Km per i Master e 9,5 Km per gli Allievi e Over60 oltre ai percorsi delle categorie Giovanili. Saranno presenti i migliori atleti provenienti da tutta Italia che riceveranno accoglienza nei comuni presenti sul territorio del Parco naturale regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase e dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca.

SESTA EDIZIONE - La VI edizione della Urban Trail Leuca si dipanerà su dodici impegnativi chilometri di percorso misto tra sentieri, passaggi sulla scogliera, sabbia e scale. Proprio queste ultime saranno le protagoniste poco dopo la partenza dal porto turistico della gara a cronometro, momento impegnativo per gli atleti e insieme spettacolare: 283 scalini in salita e altrettanti in discesa senza soluzione di continuità. La Scalinata fiancheggia la Cascata Monumentale di Santa Maria di Leuca, sul promontorio di Punta Meliso. Inaugurata nel 1939 rappresenta la parte terminale dell’Acquedotto Pugliese che qui sfocia in mare. Da più di ottant’anni la Scalinata affascina per la sua bellezza perfettamente integrata con il paesaggio circostante.



CASCATA APERTA - Per l’occasione atleti e spettatori assisteranno all’apertura eccezionale della Cascata Monumentale lasciando spazio ad un evento nell’evento con una scenografia irripetibile. A seguire il percorso continuerà verso il lungomare di Leuca per affrontare tratti di sabbia e scogliera che affiancano il blu dello Ionio sul litorale su cui si affacciano alcune delle più affascinanti ville signorili in stile liberty che caratterizzano la località. La competizione sarà altrettanto spettacolare per tutti i partecipanti amanti del trail e dell’urban running che scopriranno la bellezza della cultura salentina e le incredibili opportunità che questa terra offre nel periodo dell’anno, tra maggio e giugno, riesce a raccontare il meglio di sé. Le iscrizioni sono aperte sul sito degli organizzatori: www.cronogare.it