Incredibile: wrestler si dà fuoco sul ring in diretta, la follia finisce male

Xtreme Pro Wrestling: il gesto shock di Masada

Xtreme Pro Wrestling, è una disciplina molto in voga negli Stati Uniti. Lo spettacolo è caratterizzato da incontri violenti e gesti che possono minare la sensibilità degli spettatori. Oltre alle "follie" che si vedono all'interno dei match, capita a volte che i lottatori (wrestler) utilizzino stratagemmi pericolosi per impressionare il pubblico. È il caso dell'atleta Masada che prima dell'incontro ha voluto prendere una bottiglietta di alcool e sputare fuoco. Il problema del "combattente" è stata la non considerazione del ritorno di fiamma, che ha portato l'incendio a divampare sul suo corpo. I soccorsi e il suo continuo dimenarsi hanno permesso di spegnere le fiamme e lo sportivo è uscito dal ring con poche conseguenze.