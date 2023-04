Laureus World Sports Awards: presenti Bebe Vio e Capello

Tra le presenze confermate, i membri della Laureus Academy Sebastian Coe, Edwin Moses, Jessica Ennis-Hill, Nawal El Moutawakel, Chris Hoy e la stella paralimpica Tanni Grey-Thompson.

A impreziosire un parterre di prime firme, ci sarà anche la velocista giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, che ha vinto due medaglie d'oro olimpiche a livello individuale nello sprint e sei titoli mondiali individuali, e la giovane stella brasiliana dello skateboard Rayssa Leal, che ha vinto una medaglia d'argento olimpica a Tokyo ad appena 14 anni.

A Parigi sfileranno anche alcuni dei calciatori più celebri al mondo, tra cui i membri della Laureus Academy Luis Figo e Carlos Puyol, l'ambasciatore Laureus Fabio Capello e i campioni francesi Patrice Evra e Claude Makelele.

Ha già confermato la sua presenza nella capitale francese anche Justine Dupont, che dal 2019 si è affermata come migliore surfista femminile di big wave al mondo, e ora sfida gli uomini in questo sport.

Il Laureus Sportsperson of the Year with a Disability Award è uno dei premi più prestigiosi nello sport paralimpico e cinque dei sei nominati di quest’anno nella categoria hanno già confermato la loro presenza a Parigi: Catherine Debrunner, Declan Farmer, Cameron Leslie, Oksana Masters e Jesper Saltvik Pedersen. Sempre a Parigi ci sarà la celebre schermitrice italiana paralimpica Bebe Vio.

Sebastian Coe, membro della Laureus World Sports Academy e presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Londra 2012, ha affermato: "Nel 2012, a Londra, ho potuto constatare personalmente l'incredibile impatto che i Giochi Olimpici hanno sulla città che li ospita. Si tratta di molto più di una competizione d'élite, il cambiamento può essere sociale e dura a lungo dopo la consegna delle medaglie. A Londra, quel ciclo è iniziato davvero con i Laureus World Sports Awards, la più grande celebrazione dello sport esistente. Con la Coppa del Mondo di rugby e poi le Olimpiadi e Paralimpiadi, Parigi sta per diventare il centro mondiale dello sport. Non c'è modo migliore per avvicinarsi a queste grandi manifestazioni che con i Laureus Awards. Come membro della Laureus World Sports Academy, non vedo l'ora di celebrare il meglio dello sport a Parigi l'8 maggio".

Oltre a celebrare il meglio dello sport, la cerimonia dei Laureus Awards è anche un'importante vetrina per Laureus Sport for Good, che dal 2000, anno della sua fondazione, ha migliorato la vita di oltre sei milioni e mezzo di giovani. Laureus è lieta di ospitare a Parigi la prossima edizione dei Laureus Awards. Negli ultimi tre anni, proprio nella capitale francese, Laureus Sport for Good ha sostenuto il progetto Model City, a sostegno dei giovani della città.