Base jumping, Álex Villar muore dopo un incidente in volo

MADRID (Spagna) - Tragedia nel mondo dello sport estremo. Venerdì Alex Villar, noto per le sue sfide nel base jumping, è morto dopo un lancio. L’istruttore di parapendio e paracadutismo - dopo essere saltato da una roccia a Punta Calva, nel comune di Huesca di Plan - ha perso stabilità durante la fase di atterraggio e non è più riuscito a governare il suo volo.

Il dramma

Il gruppo di soccorso - giunto in zona dopo l’allarme - hanno trovato la vittima in un canale sassoso, e dopo averlo raggiunto, ne hanno constatato il decesso. Villar, 34 anni, era un istruttore di parapendio, paracadutismo e base jumping. Aveva iniziato a fare paracadutismo nel 2013, nel corso della sua vita aveva effettuato oltre 2.000 lanci aerei. La sua più grande impresa fu un lancio da 2.550 metri in cui riuscì a volare a una velocità media di oltre 200 km/h per coprire 1.500 metri con un dislivello di altri 1.000 metri.