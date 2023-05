L’attrice porno di Only Fans ha concluso così la corsa di ciclismo nel deserto

MADRID - Una carriera ciclistica sacrificata per una maternità, poi una scelta che l’ha portata a diventare una delle attrici più apprezzate di OnlyFans. Ma ora Cecilia Sopeña ha trovato riscatto sui pediali, assecondando la sua vera passione: il ciclismo. Cecilia ha appena concluso la Titan Desert , una corsa ciclistica nel deserto che mette a dura prova i partecipanti che arrivano da tutto il mondo.

L’impresa sportiva

La ciclista ha dovuto fare i conti con temperature elevatissime (oltre 48 gradi!) percorrendo i 600 chilometri del percorso in 43 ore. "Mi sento orgogliosa di quanto sono riuscita a fare in questi giorni - ha sottolineato Cecilia Sopeña dopo l’impresa sportiva - voglio ringraziare mio fratello che mi ha accompagnato in questa avventura: avevo paura di affrontare il deserto, lui è stato molto più di un riferimento”.