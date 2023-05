Anche il surf ha il suo Maradona: le imprese incredibili di Axi Muniain

In un noto programma spagnolo di Antena 3 è stato definito "Il Maradona del Surf". Axi Muniain ha incantato il pubblico con le sue acrobazie. Nelle ultime settimane è stato intervistato da numerosi programmi tv spagnoli e sulla rete i video che lo ritraggono in azione stanno spopolando.

"I soldi non sono tutto"

"Inseguo ogni onda con un obiettivo: sperare che sia la più grande d'Europa o del mondo", spiega Axi nei video su Youtube, in cui dichiara che i soldi non sono tutto. "Vincere e guadagnare non mi interessa. Il tempo e il denaro investiti nella ricerca di nuove onde stanno dando i loro frutti". A breve arriveranno nuovi video "Ci sono sessioni epiche non ancora pubblicate, ad esempio in Galizia, che dimostrano il potenziale che l'Europa ha in termini di onde enormi e aggressive, un aspetto sottovalutato da altri continenti".