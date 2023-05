Ha il cancro: il gesto forte della squadra di football americano

NEW ORLEANS (Stati Uniti) - La diagnosi dello scorso marzo è stata raggelante. Foster Moreau ha scoperto quasi casualmente la propria patologia, mentre stava effettuando le visite di idoneità per passare dai Las Vegas Raiders, ai Saints di New Orleans. Dopo aver appreso della malattia, il ventiseienne nato in Louisiana ha annunciato il suo ritiro dal football americano lo scorso 23 marzo.