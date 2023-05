A Milano torna l'Aspria Charity Football: da Samuel a Bergomi, tanti vip per sport e beneficienza

Aspria Harbour Club, oasi di sport e relax in zona San Siro a Milano, presenta un nuovo evento sportivo all’insegna della solidarietà. Si tratta di Aspria Charity Football: un’amichevole di calcetto a scopo benefico, con protagonisti alcuni tra i più famosi campioni del calcio del passato, in programma il 19 maggio.

Focus come sempre lo sport, strumento di benessere per il corpo, per la mente e soprattutto per il cuore.

A scendere in campo, alle ore 17 presso l’Aspria Harbour Club di Milano, per sostenere Amici di Gabriele Onlus – Associazione senza fini di lucro con lo scopo di aiutare i bambini affetti da malformazioni congenite a carico dell’apparato genito-urinario e le loro famiglie – saranno alcune tra le più famose stelle del panorama calcistico.

Al momento confermata la presenza di grandi campioni del passato come Walter Samuel, Beppe Bergomi e Maurizio Ganz, con arbitraggio di Angelo Bonfrisco. Tra i giocatori anche Marco Riva, Presidente CONI, che a nome dell’Associazione, metterà a disposizione la coppa per la squadra vincitrice.

Un match amichevole che vuole essere un richiamo all’azione a scopo benefico da parte di una squadra vincente di campioni che, insieme ad Aspria Harbour Club di Milano, si impegneranno a sensibilizzare il pubblico su una tematica così importante come quella dell’assistenza sociale e socio-sanitaria dei bambini affetti da gravi patologie e malformazioni dell’apparato genito-urinario.

Amici di Gabriele Onlus destinerà il ricavato di tutte le donazioni libere raccolte grazie a questo evento ai diversi progetti in corso: in particolare, sta per essere finalizzata la donazione di 10 carrozzine pediatriche ai Dipartimenti di Pediatria e di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano.

A premiare la generosità degli spettatori un’estrazione di premi esclusivi tra cui uno splendido week end presso l’ISuite Hotel Rimini.