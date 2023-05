Tiro a volo interforze, dominio dei Carabinieri

I migliori esponenti del tiro a volo in forza ai gruppi sportivi militari e di Stato si sono dati appuntamento a Massa Martana (PG) sulle pedane dell’impianto di Umbriaverde, dove erano di scena i Campionati italiani interforze di Fossa Olimpica e Skeet.

La kermesse tricolore “con le stellette” ha sancito un dominio schiacciante dei tiratori dei Carabinieri che hanno fatto incetta delle medaglie più pregiate e dei vari titoli in palio nelle diverse categorie. Nel trap i tiratori dell’Arma sono stati a dir poco irresistibili conquistando i due titoli interforze dell’Eccellenza. Prima è stato Luca Miotto, bravo a contenere la classe ancora prorompente di Erminio Frasca, delle Fiamme Oro. Con un rush finale devastante il tiratore bresciano dei Carabinieri ha superato di misura Frasca e si è laureato campione mentre sul terzo gradino del podio è salito Daniele Flammini delle Fiamme Azzurre. Titolo anche per Daniele Lucidi in Prima Categoria. Il tiratore umbro dei Carabinieri dopo essersi attestato in vetta alla classifica con 122/125 nella fase di qualificazione ha lasciato tutti dietro per aggiudicarsi il titolo dei cadetti di Trap superando nell’ordine Franceschini e Sergio Fattorello, entrambi delle Fiamme Azzurre.

Oro e titolo è la specialità in casa rosso-blu e anche Alessia Iezzi ha voluto allinearsi con i due colleghi maschi regalandosi il titolo tricolore femminile interforze 2023 nel Trap. La tiratrice dei Carabinieri ha battuto Silvana Stanco, dopo un testa a testa che sembrava già a favore della Iezzi al termine delle serie di qualificazione ma che poi con il recupero della campionessa delle Fiamme Gialle, si è risolto solo nei piattelli finali con il 44/50 della Iezzi contro i 41 della Stanco a sancire il verdetto definitivo della bella sfida tricolore.

Come se già le tante belle vittorie non bastassero, il team dell’Arma si è anche aggiudicato il titolo a squadre di Fossa Olimpica, a completamento di un capolavoro sportivo degno dei suoi campioni. Gli autori di questo ennesimo successo sono stati Daniele Lucidi, Luca Miotto, Alessia Iezzi, Valerio Grazini, Davide Folesani e Michele Misenti. Dietro ai Carabinieri, con l’argento e il bronzo al collo, le Fiamme Azzurre con 692 piattelli e le Fiamme Oro a quota 689. E’ sfuggita invece la vittoria a Christian Ciccotti (Carabinieri) che però si è accontentato del bronzo nella gara per il titolo italiano interforze dell’Eccellenza di Skeet, andato invece nelle mani di Valerio Palmucci delle Fiamme Oro davanti a Aniello Trinchese dell’Esercito.