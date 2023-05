WWE, Shawn Michaels esclusivo: "A Battleground ritroverò il sorriso"

TORINO - Carmelo Hayes difende l'NXT Championship contro Bron Breakker, Lyra Valkyria e Tiffany Stratton si affrontano per il vacante NXT Women’s Title, Wes Lee mette in palio il North American Championship in un Triple Threat Match contro Tyler Bate e Joe Gacy, i Gallus se la vedono con i Creed Brothers per i titoli NXT Tag Team, e Noam Dar mette in gioco la Heritage Cup contro Dragon Lee. Tutto questo e molto altro in programma per NXT Battleground , il PLE della WWE che andrà in scena nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 maggio (a partire dalle 2) e si terrà a Lowell, in Massachusets.

Un posto che conosce molto bene Shawn Michaels, supervisore di NXT, che ha parlato in esclusiva al Corriere dello Sport a poche ore dall'inizio dello show: "Ho un sacco di ricordi lì a Lowell, a partire da quando persi il mio sorriso, a quando rimasi mezzo nudo nella celebrazione di Natale D-X, venendo fischiato fuori dall'edificio per aver perso l'European Championship contro Triple H. Un sacco di bei momenti mi legano a Lowell, in attesa di tornarci e divertirsi. E non ho dubbi su questo, perché so che tutti hanno questo obiettivo. Uscirò sicuramente sorridente. Quindi, questa è una buona cosa, giusto? Lì ho perso il sorriso anni fa e lì lo ritroverò".

Shawn Michaels esclusivo al Corriere dello Sport

Entrambi i riferimenti di Shawn Michaels risalgono al 1997, prima alla puntata del 13 febbraio in cui si prese un periodo di stop per un problema al ginocchio, dicendo di aver perso tante cose in quel periodo, tra cui appunto il sorriso, e poi per lo speciale di Natale dello stesso anno. Un'epoca in cui era uno degli atleti di punta della compagnia, mentre ora ricopre un ruolo completamente diverso: “Chiaramente adesso devo produrre lo show, non vivo da performer. Da atleta era sempre un divertimento, non lavoro. Adesso è differente, devo essere più concentrato, c’è più maturità rispetto a quella di quando ero in attività. C’è sempre molto divertimento, è ovvio, ma anche molta preparazione e aspetti diversi da affrontare. Dobbiamo gestire un gruppo intero qui a NXT e non è che viaggiamo così spesso. Quindi dobbiamo prendere 30 persone, andare all’aeroporto, prendere l’aereo, fare in modo che tutti abbiano la camera in hotel, portarli negli edifici per gli show, combattere sempre con il tempo e tutto questo genere di cose. Aggiungendo pure lo show in Arabia Saudita (Night of Champions, ndr), sarà un weekend pazzesco, ma al tempo stesso anche un po’ stressante. Ma amo questo lavoro, ho 57 anni e mi sento come un teenager che sta ancora facendo ciò che ama, insieme a un gruppo di ragazzi e ragazze che non vedono l’ora di esibirsi a Lowell, in Massachusetts per fare una fantastica performance".